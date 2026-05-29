Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Rosyjski dron uderzył w budynek w Rumunii. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Rosja eskaluje

|
Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii
Pełczyńska-Nałęcz: Rosja eskaluje swoje działania
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Reuters
Chcą pokazać, że ta wojna jest groźna dla nas wszystkich, że mamy przestać wspierać Ukrainę - tak na antenie TVN24 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz komentowała incydent w Rumunii, gdzie rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny. Odniosła się też do ewentualnych zmian personalnych w rządzie i sporu na linii premier-prezydent wokół traktatu z Wielką Brytanią.

Rosyjski dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w południowo-wschodnim mieście Gałacz, powodując pożar - poinformowało rumuńskie ministerstwo obrony w nocy z czwartku na piątek. Ranne zostały dwie osoby.

O ten incydent była pytana ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w "Jeden na Jeden" w TVN24. - To jest ciąg dalszy tego, co się dzieje od wielu już lat i w ostatnim czasie dzieje się coraz bardziej. Rosja eskaluje swoje działania - odpowiedziała. 

- Chcą pokazać, że ta wojna jest groźna dla nas tutaj wszystkich, że mamy przestać wspierać Ukrainę i zacząć myśleć w takich kategoriach, że taki pokój, że Rosja podbija Ukrainę, to jest rozwiązanie - dodała. Jak zaznaczyła, "to nie jest rozwiązanie. To jest sytuacja, w której wojska rosyjskie poszłyby dalej". 

Pełczyńska-Nałęcz: incydent w Rumunii to prowokowanie NATO

Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę, że wewnątrz Rosji "sytuacja gospodarcza i mentalno-polityczna jest coraz gorsza". Jak wskazała, powodem są udane ukraińskie ataki w "ogromnej skali" na rosyjską infrastrukturę energetyczną. - To oznacza, że Rosja traci swoje główne źródło dochodu do budżetu (…) reagują agresywnie, coraz bardziej agresywnie. Wiele wskazuje na to, że przygotowują się do mobilizacji kolejnej - kontynuowała. 

Nowe informacje o "cudownej broni" Putina
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowe informacje o "cudownej broni" Putina

Tatiana Serwetnyk

Ministra przyznała, że incydent w Rumunii to "prowokowanie NATO". Zdaniem byłej ambasadorki Putin "musi dzisiaj pokazać Rosjanom, dlaczego jest tak, że mieli być bezpieczni od tej wojny, a tymczasem ukraińskie drony przelatują nad Moskwą i niszczą rosyjską infrastrukturę". Jak podkreśliła, rosyjski przywódca, zamiast skończyć wojnę, "eskaluje i włącza w agresję kolejnych, żeby wszystkich naokoło zastraszyć". 

Agata Adamek pytała ministrę, jak powinna wyglądać reakcja NATO na rosyjską eskalację. - Zbroić się, pokazywać naszą siłę i pokazywać naszą jedność. Bo to jest to, co Rosjanie chcą rozbić. Żebyśmy się wszyscy wzajemnie pokłócili - odpowiedziała. 

Wojna zbliża się do Moskwy. "To dopiero początek"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wojna zbliża się do Moskwy. "To dopiero początek"

Tatiana Serwetnyk

Pełczyńska-Nałęcz przypomniała w TVN24, że USA zredukowały swoje siły w Rumunii, a prezydent Czech Petr Pavel poinformował w ostatnich dniach o zmniejszeniu zaangażowania państw europejskich w inicjatywę amunicyjną na rzecz wsparcia Ukrainy. - Rosjanie próbują w te szczeliny włożyć taką dźwignię i to rozsadzić od środka. A my powinniśmy to rozumieć, razem pokazywać siłę, zbroić się, wspierać Ukrainę, bo Rosja jest naprawdę groźna - przekonywała. 

Pełczyńska-Nałęcz pełniła funkcję ambasadora RP w Rosji w latach 2014-2016.

Spór o traktat z Wielką Brytanią. "Tu powinna być jedność"

Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w środę w Londynie polsko-brytyjski traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Tego samego dnia prezydent Karol Nawrocki powiedział - w obecności prezydenta Szwajcarii - że "dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię prezydenta i samego prezydenta o tym, że takie rozwiązania są przygotowywane".

"Dobrze byłoby informować". Nawrocki do rządu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Dobrze byłoby informować". Nawrocki do rządu

Ministra była pytana w TVN24 o kolejne napięcie na linii rząd-prezydent. 

- Tu powinna być jedność i takie miałkie politykierskie przepychanki, kto ma większą siłę, kto ma większe znaczenie, moim zdaniem powinny zejść na plan dalszy, bo to nie jest dyskusja o to, czy chcemy mieć sojusz z Wielką Brytanią. Tu się wszyscy zgadzają. Tylko kto miał więcej i czy wystarczająco dużo do powiedzenia - komentowała. 

Traktat, aby mógł wejść w życie, musi być w obu krajach ratyfikowany, a to wymaga podpisu prezydenta. - Jestem optymistką. Uważam, że prezydent podpisze - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz. Jak dodała, oba kraje wciąż łączy zobowiązanie, że "sojusznicy są na Zachodzie, a wrogowie to Rosja". 

>>> Zobacz też: Co znajduje się w polsko-brytyjskim traktacie?

Petru dołączy do rządu? "To jest decyzja pana premiera"

Według doniesień RMF, Ryszard Petru z Centrum ma zostać wiceministrem rozwoju. Liderka Polski 2050 była pytana o ewentualne zmiany personalne w rządzie. - To w ogóle nie jest pytanie do mnie - odparła. Jak mówiła, klub parlamentarny Centrum "nie jest sygnatariuszem umowy koalicyjnej" i zdaniem Pełczyńskiej-Nałęcz "jest de facto przedłużeniem Koalicji Obywatelskiej". 

- To jest decyzja pana premiera. Może podjąć taką decyzję i decyduje, jak duży chce mieć rząd, czy kogoś chce, czy nie chce. Bierze to też na swoją odpowiedzialność - kontynuowała. 

Ministra przyznała, że "programowo jest jej bardzo daleko do logiki pana Petru". Poseł był członkiem Polski 2050 i rywalizował z Pełczyńską-Nałęcz o funkcję przewodniczącego partii. Po rozłamie w ugrupowaniu dołączył do klubu utworzonego przez Paulinę Hennig-Kloskę - Centrum.

OGLĄDAJ: Spór o traktat polsko-brytyjski. Pełczyńska-Nałęcz: miałkie przepychanki
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Gdzie wyrzucać stare ubrania?
Katastrofa ubraniowa narasta. Ekspertka bije na alarm
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
27 min
Praca Kolubijczyków
W polskim magazynie zakonnicy z Kolumbii. "To są usługi Kościoła"
Zespół autorów
Sebastian KlauzińskiOlga OrzechowskaAnna Sobolewska
43 min
dziecko inhalacja nebulizator shutterstock_2567001575
"Mit, który jest powielany przez pokolenia". Kiedy gorączka to powód do niepokoju?
Mamy temat
Udostępnij:
Tagi:
RumuniaRosjaUkrainaWojna w UkrainieRyszard PetruPolska 2050CentrumKatarzyna Pełczyńska-NałęczWielka BrytaniaKarol Nawrocki
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Prezydent RP Karol Nawrocki w drodze na spotkanie z przedstawicielami mediów przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie
Nawrocki: zaproponowałem, by odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego
Polska
Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii
"Zagrożenie dla nas wszystkich". Rosyjski dron w Rumunii, szef NATO reaguje
Kuba Koprzywa
Anita Orban i Peter Magyar
Orban wyprzedza Magyara. Wyniki sondażu na Węgrzech
Świat
Zamieszki w Gliwicach
Przerwane juwenalia i odwołane koncerty. Doszło do zamieszek
Mateusz Czajka
Młodzież (zdjęcie ilustracyjne)
Nie pracują, nie kształcą się. Mówią, że to "stracone pokolenie"
Pożar lasu pod Warszawą
Najnowsze informacje o pożarze po odprawie sztabu
WARSZAWA
Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii
Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Wzywają ambasadora
Kuba Koprzywa, Adam Styczek
Kobieta nie posprzątała po psie, wywiązała się kłótnia (zdjęcie ilustracyjne)
Jest decyzja Sejmu w sprawie ustawy łańcuchowej
BIZNES
Posiedzenie Sejmu (29.05.2026)
Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej
Polska
złoto sztabki złota w banku
Setki sztabek złota w domu byłego urzędnika. Oto jak je zdobył
Maciej Wacławik
Maciej Wewiór
"Jednoznacznie negatywna" ocena decyzji Zełenskiego. Oświadczenie rzecznika MSZ
Karol S. został uniewinniony
Neonazistowska koszulka zamiast munduru. Mężczyznę tłumaczy prawniczka
Lublin
Rakieta Blue Origin eksplodowała podczas testu
Eksplozja i kula ognia. Jest komunikat po incydencie z rakietą
Kuba Koprzywa
Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył
Świat
Rosyjski dron uderzył w turecki statek
Wicepremier Ukrainy: Rosjanie uderzyli w tureckie statki handlowe
Świat
Pożar pod Warszawą, akcja gaśnicza
Pożar lasu pod Warszawą. Najważniejsze informacje
MAZOWSZE
Flagę UE "wciska pod kaloryfer". Czy tak?
Sędzia wcisnęła unijną flagę pod grzejnik. Czy tak?
Gabriela Sieczkowska
Proces Łukasza Żaka
Sąd kończy przesłuchania w sprawie tragedii na Łazienkowskiej. Co zeznali ratownicy?
WARSZAWA
Aktor Jacek Kopczyński został zatrzymany przez policję
Politycy PiS, aktor i szarpanina w Sejmie. Prokuratura podjęła decyzję
Klaudia Ziółkowska
Marsz równości (zdj. ilustracyjne)
Kontrowersje wokół sobotnich demonstracji. Pięć kontrmarszów
Wrocław
Zabójstwo na Nowym Świecie. Proces głównego oskarżonego
"Skazał mamę Macieja na dożywotnie cierpienie". Koniec procesu w sprawie głośnego zabójstwa
Alicja Glinianowicz
Ruczaj w Krakowie
To stwierdzenie komisarza Krakowa wywołało w mieście konsternację
Bartłomiej Plewnia
Pożar na Mazowszu widziany z góry
Wielki pożar lasu. To widać z samolotu
METEO
Gąsienice korowódki w gminie Rambouillet
Kłębią się na drzewach, powodują wysypkę. "Swędzenie nie do zniesienia"
METEO
Zdarzenie drogowe na A4 w Mysłowicach
Wypadek na A4. Jezdnia zablokowana, gigantyczny korek
Katowice
Pożar lasu pod Warszawą
Specjalne grupy na miejscu. Wiceszef MSWiA o szczegółach akcji
Kuba Koprzywa
Karol Nawrocki
Siemoniak o słowach Nawrockiego: nie jestem w stanie tego pojąć
Donald Tusk
Tusk: nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś wpadł na tak niemądry pomysł
Marek K.
"Wielki Mistrz" opuszcza więzienie. W jego dyskotece zaginął 16-latek
Martyna Sokołowska
Melania Trump Z CHOINKĄ
Dlaczego Melania nie była na weselu Donalda Trumpa juniora
Maciej Wacławik

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica