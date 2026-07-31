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Polska

Rosyjski ambasador wezwany do MSZ. Przyszedł i szybko wyszedł

Mikołaj Gątkiewicz
Kamila Grenczyn
Zespół autorów
Oprac. Mikołaj GątkiewiczOprac. Kamila Grenczyn
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Ambasador Rosji Gieorgij Michno pojawił się pod polskim MSZ
Ambasador Rosji opuścił budynek MSZ. Krótki komentarz
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Ambasador Rosji Gieorgij Michno przybył do siedziby MSZ po tym, jak resort wezwał go w związku z rakietą, która uderzyła w czwartek w terytorium Polski. Budynek opuścił kilka minut później, zaprzeczając, że pocisk należał do Rosji. O tym, że rakieta jest rosyjska poinformowała wcześniej tego dnia prokuratura.

W czwartek w nocy polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez obcy obiekt latający. Uderzył on w ziemię w terenie niezabudowanym w województwie lubelskim. W piątek lubelska prokuratura potwierdziła oficjalnie, że była to rosyjska rakieta Ch-101. Została ona wyprodukowana w Rosji w drugim kwartale 2026 roku.

Kilka godzin później premier Donald Tusk poinformował, że polskie MSZ wezwało do siebie rosyjskiego ambasadora Gieorgija Michnę. Stało się to "w związku z pociskiem, który uderzył wczoraj w polskie terytorium" - napisał na X.

Ambasador Rosji przybył do MSZ

Około godziny 15.30 ambasador Rosji pojawił się pod siedzibą polskiego MSZ. Pytany przez reportera TVN24 Michała Gołębiowskiego o komentarz odmówił i wszedł do budynku resortu.

Michno opuścił siedzibę MSZ kilka minut później. Dopytywany, czy rakieta, która w czwartek naruszyła polską przestrzeń powietrzną była rosyjska, zaprzeczył. Ambasador nie odpowiedział również na pytanie, co to był za pocisk.

Kosiniak-Kamysz: rakieta zbudowana w fabryce niedaleko Moskwy

Niedługo po wpisie premiera szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na X o kolejnych ustaleniach dotyczących pocisku, który w czwartek naruszył polską przestrzeń powietrzną. "Dzięki pracy ekspertów m.in. Żandarmerii Wojskowej wiemy coraz więcej na temat rakiety Ch-101, której fragmenty od wczoraj intensywnie badają nasi specjaliści. Rakieta została zbudowana w drugim kwartale tego roku w fabryce niedaleko Moskwy" - napisał.

Zaznaczył, że oznacza to, iż Rosja "używa do ostrzału Ukrainy rakiet produkowanych na bieżąco". "Potwierdza to informacje, że rosyjskie zapasy wojenne wyczerpały się. Tym bardziej każda pomoc Ukrainie przybliża ten kraj do końca wojny. A to niezwykle ważne dla naszego bezpieczeństwa" - zaznaczył szef MON.

Źródło: PAP, TVN24
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pc
Jakie to wzruszające!
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Tagi:
Donald TuskMinisterstwo Spraw ZagranicznychLublinRosjaPolityka zagraniczna Rosji
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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