Z uwagi na zagrożenie, jakie panowało nad terytorium Ukrainy, od wczesnoporannych godzin wszystkie systemy obrony przeciwlotniczej, wszystkie systemy sił powietrznych zostały aktywowane w Polsce - przekazał minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W pewnym momencie - mówił - "doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej przez jeden z rosyjskich pocisków".

Rosjanie przeprowadzili w nocy ataki na Ukrainę, w tym w jej zachodniej części. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że nad ranem "doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez jedną z rakiet manewrujących wystrzelonych przez lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej". Dodano, że obiekt wleciał w polską przestrzeń na wysokości miejscowości Oserdów (woj. lubelskie) i przebywał w niej przez 39 sekund.

Szef MON: Aktywowaliśmy naszą obronę. Monitoring obejmował kilkanaście rakiet

Minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił na porannej konferencji, że "w godzinach bardzo wczesnoporannych nastąpił zmasowany atak Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy". - Alarm został ogłoszony na terytorium całego państwa ukraińskiego. Wiele rakiet zostało wycelowany w obwód lwowski, w infrastrukturę krytyczną zlokalizowaną we Lwowie i okolicach - wyjaśniał.

W pewnym momencie - mówił - "doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej przez jeden z rosyjskich pocisków".

- Obiekt wleciał w polską przestrzeń powietrzną na wysokości miejscowości Oserdów w województwie lubelskim i przebywał na terytorium naszego kraju przez 39 sekund. Wleciał w głąb naszego kraju na głębokość około tysiąca do dwóch tysięcy metrów. Przez cały czas obiekt był monitorowany przez polskie systemy radiolokacyjne - mówił dalej Kosiniak-Kamysz.

Powiedział też, że wcześniej zostały "podjęte wszystkie strategiczne działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa". - Aktywowane zostały pary dyżurne polskie i sojusznicze latające na samolotach F-16. Z uwagi na to, że to zagrożenie dla Ukrainy było jednym z największych od początku wojny, ten zmasowany atak był jednym z największych, wszystkie te działania zostały z odpowiednim wyprzedzeniem zgodnie z naszą strategią podjęte - mówił.