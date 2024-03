Sikorski rozmawiał ze Stoltenbergiem o rosyjskiej rakiecie nad Polską

czytaj dalej

Donald Trump odpowie przed sądem w sprawie karnej jako pierwszy były prezydent Stanów Zjednoczonych. Stanie się to 15 kwietnia. Oznacza to, że do rozstrzygnięcia może dojść jeszcze przed listopadowymi wyborami prezydenckimi. Trump jest oskarżony o próbę zatajenia faktu przekazania pieniędzy gwieździe filmów pornograficznych Stormy Daniels. W 2016 roku - przed kampanią - za pomocą pośrednika miał jej proponować 130 tysięcy dolarów w zamian za milczenie o ich dekadę wcześniejszym spotkaniu.