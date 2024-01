Rosyjska rakieta nad Polską. Szef BBN Jacek Siewiera: nie mogę wykluczyć prowokacji, sojusznicy również

Prowokacja? Szef BBN: nie mogę tego wykluczyć

Pytany, jak się na nie przygotować, ocenił, iż "przede wszystkim to, co możemy zrobić natychmiast, to jeszcze usprawnić procedurę".

- Doskonalenie procedur i bojowe sprawdzenie przepływu informacji, podejmowania decyzji, precyzji informacji - czy mamy do czynienia z naruszeniem, czy mamy do czynienia z przechwyceniem obiektu, czy mamy kontakt wzrokowy i potwierdzony cel - to są bardzo istotne informacje, które muszą zostać przekazane we właściwy sposób, do właściwych decydentów, z właściwym przypisaniem odpowiedzialności - podkreślał.