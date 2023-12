Rosyjska rakieta nad Polską. Jan Grabiec: to nie była sytuacja, w której zostaliśmy zaskoczeni

Wojsko stanęło na wysokości zadania. Polskie niebo było patrolowane tej nocy w związku z aktywnością lotnictwa rosyjskiego. To nie była sytuacja, w której w jakiś sposób zostaliśmy zaskoczeni - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec, odnosząc się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. - To była sytuacja, w której wojsko było przygotowane do natychmiastowego działania - dodał.

W województwie lubelskim prowadzone były naziemne poszukiwania ewentualnych elementów obiektu, który w piątek naruszył polską przestrzeń powietrzną. Szef Sztabu Generalnego generał Wiesław Kukuła poinformował w piątkowe popołudnie, że "wszystko wskazuje na to, że rosyjska rakieta wtargnęła w polską przestrzeń powietrzną", którą następnie opuściła.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w sobotę po południu, że "nie znaleziono nic, co mogłoby zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców Lubelszczyzny". "Działalność wojska została zakończona i nie planujemy dalszych czynności sprawdzających w terenie" - dodano.

Grabiec: wszystko wskazuje na to, że rakieta w całości opuściła terytorium Polski

Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec odnosząc się do tej sprawy w "Faktach po Faktach", powiedział, że "wszystko wskazuje na to, że rakieta jednak w całości opuściła terytorium Polski".

- Na to wskazują zarówno analizy Wojska Polskiego, tych dostępnych radarów i źródeł informacji, jak i naszych sojuszników - dodał.

Odniósł się do wezwania przez wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego chargé d’affaires Federacji Rosyjskiej Andrieja Ordasza i wręczenia mu noty, w której Ministerstwo Spraw Zagranicznych domaga się wyjaśnienia incydentu z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.

Prowadząca "Fakty po Faktach" Diana Rudnik zauważyła, że Rosja odpowiada, że nie udzieli wyjaśnień, bo chce najpierw dowodów.

- Kto jak kto, ale Rosjanie najlepiej powinni wiedzieć i myślę, że wiedzą, że to była ich rakieta. Tor lotu takich rakiet jest śledzony nie tylko przez polskich wojskowych, ale również przez naszych sojuszników i Ukraińców. Dużo na temat trajektorii tego lotu można powiedzieć, specyfiki tej rakiety - powiedział szef Kancelarii Premiera.

- Ja nie jestem ekspertem wojskowym, żeby o tym powiedzieć, ale Rosjanie będą kłamać, tak jak kłamią w wielu przypadkach, jeśli chodzi o bombardowania na samej Ukrainie. Przecież twierdzą, że nie bombardują obiektów cywilnych, twierdzą, że nie są odpowiedzialni za ofiary cywilne, a wiemy, że to trwa już ponad 600 dni - dodał.

"Rosjanie nigdy nie przyznają się do tego, co zrobili"

Pytany, czy Polska będzie pokazywać dowody i uzasadniać że ta nota dyplomatyczna jest właściwie adresowana, odparł, że nie sądzi.

- Wszyscy na świecie wiedzą, nasi sojusznicy w NATO, co się wydarzyło i skąd pochodziła ta rakieta. A Rosjanie nigdy nie przyznają się do tego, co zrobili. Zwłaszcza, że świadczy to o takiej zaczepnej polityce wobec państw NATO. Rosja nie chce się do tego przyznać. Myślę, że to jest pewna czerwona granica, której nie chcą przekraczać, w związku z tym te zaprzeczenia - mówił Grabiec.

Grabiec: wojsko było przygotowane do natychmiastowego działania

Został także zapytany, która wersja w tej chwili jest bardziej prawdopodobna według wojska, kancelarii premiera - ta o przypadku, czy o próbie celowej testowania naszych reakcji, działania naszych systemów.

- My nie będziemy gdybać. Musimy być przygotowani zarówno na sytuację taką, w której dochodzi do tego, że ta rakieta przypadkiem, na skutek awarii, uderzenia znajduje się w polskiej strefie powietrznej, jak i na przypadek prowokacji - odpowiedział.

- Tym razem byliśmy przygotowani, bo to jest chyba najważniejsze, po tych złych doświadczeniach z pierwszymi incydentami. Wojsko stanęło na wysokości zadania. Polskie niebo było patrolowane tej nocy w związku z aktywnością lotnictwa rosyjskiego i tymi bombardowaniami. W pobliżu lotu tej rakiety były cztery F-16, które były gotowe w każdej chwili do zestrzelania tego obiektu - mówił.

Zaznaczył, że "to nie była sytuacja, w której w jakiś sposób zostaliśmy zaskoczeni". - To była sytuacja, w której wojsko było przygotowane do natychmiastowego działania - dodał.

Powiedział, że gdyby rakieta była w polskiej przestrzeni powietrznej dłużej niż trzy minuty, "z całą pewnością reakcja byłaby bardzo stanowcza". - To jest zagrożenie dla bezpieczeństwa Polaków i tutaj działanie wojska byłoby zdecydowane - podkreślił.

Jan Grabiec, Michał Wawrykiewicz i Ewa Wrzosek w "Faktach po Faktach" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:js/kab

Źródło: TVN24