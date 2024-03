czytaj dalej

Do Sądu Rejonowego w Brzozowie skierowany został akt oskarżenia przeciwko 78-letniej kobiecie, która w Humniskach (woj. podkarpackie) śmiertelnie potrąciła oplem 11-letniego chłopca. Przed sądem będzie odpowiadać za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi do ośmiu lat więzienia.