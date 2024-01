Wiceszef MON: zakładamy również to, że Rosjanie po prostu testują naszą czujność

Wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda w "Faktach po Faktach" powiedział, że najprawdopodobniej rosyjska rakieta wleciała na teren Polski w ubiegłym tygodniu przez błąd, ale niewykluczone jest, że Rosjanie "testują, czy nasze procedury działają i czy w odpowiednim momencie jest reakcja ze strony Polski". - Jest to też okazja, żeby pokazać Zachodowi, żeby ludzie nie przyzwyczajali się do tej wojny - stwierdził Bejda, odnosząc się do działań wojennych w Ukrainie.

"Nasze siły współpracują z siłami amerykańskimi"

Wiceminister został zapytany o współpracę polskich i amerykańskich żołnierzy. - To jest pełna współpraca. To są pewnego rodzaju algorytmy współpracy. Nasze siły współpracują z siłami amerykańskimi. Tu nie ma żadnej dowolności i żadnych przypadków - zapewniał wiceminister.

Bejda był pytany, czy zmieniły się procedury po tym, jak pod Bydgoszczą w grudniu 2022 roku znaleziono rosyjską rakietę. - Mogę tylko uspokoić, że absolutnie te procedury są właściwe, algorytm jest właściwy. (...) To wszystko też jest sukcesywnie modernizowane. Chcę też uspokoić opinię publiczną, że cała ta sytuacja jest absolutnie monitorowana. To są dwa samoloty AWACS. Są bardzo często w powietrzu - mówił.

Bejda: zakładamy też, że Rosjanie testują, czy nasze procedury działają

- Jest to też okazja, żeby pokazać Zachodowi, żeby ludzie nie przyzwyczajali się do tej wojny. To jest ogromna okazja, żeby pokazać, że ta wojna na Ukrainie jest. Agresor rosyjski nie przypadkiem atakuje przed świętami, w święta, w Nowy Rok. To jest po to, żeby zniszczyć i łamać morale ludzkie - stwierdził Bejda.