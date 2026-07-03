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Polska

Tusk o możliwej rosyjskiej prowokacji: Polska intensywnie przygotowuje się do różnych scenariuszy

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Donald Tusk
Tusk o możliwej rosyjskiej prowokacji: Polska przygotowuje się do różnych scenariuszy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
Premier Donald Tusk zapewnił, że "Polska bardzo intensywnie przygotowuje się do różnych scenariuszy". Zareagował w ten sposób na doniesienia medialne w sprawie możliwej rosyjskiej prowokacji. - Jesteśmy świadomi zagrożeń także dzięki informacjom naszych sojuszników - podkreślił.

W piątek podczas konferencji prasowej Donald Tusk mówił między innymi o nieprawidłowościach w warszawskim Szpitalu Południowym, pytany był też o inne bieżące wydarzenia, jak spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy.

Pod koniec konferencji dziennikarka zapytała premiera o doniesienia medialne, zgodnie z którymi USA miały ostrzec Polskę przed możliwą rosyjską prowokacją.

Premier pytany o możliwą rosyjską prowokację

- Pamiętacie, gdy wiele tygodni temu mówiłem, że istnieje realne zagrożenie rosyjskimi prowokacjami, to dostałem od niektórych z państwa po głowie - odparł Tusk. - Od tego czasu usłyszeliśmy tego rodzaju komunikaty od wszystkich możliwych służb wywiadowczych państw UE, NATO w tym regionie - dodał.

Premier zapewnił, że "Polska bardzo intensywnie przygotowuje się do różnych scenariuszy". - Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie mogą być naprawdę krytyczne, szczególnie w państwach nadbałtyckich te obawy są odczuwalne - mówił.

- Nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć. Jesteśmy świadomi zagrożeń także dzięki informacjom naszych sojuszników - przyznał szef rządu.

O doniesienia w tej sprawie pytani byli także w piątek ministrowie Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON oznajmił, że takie informacje są traktowane "bardzo poważnie", stąd rząd cały czas pracuje nad wzmocnieniem polskiego bezpieczeństwa. Szef MSZ podkreślił zaś: "Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący: wiemy, co planujesz, nie rób tego".

Doniesienia mediów w sprawie rosyjskiej prowokacji

W zeszłym tygodniu brytyjski "Guardian" napisał, że "dwa kraje ze wschodniej flanki NATO ostrzegły, że Rosja przygotowuje możliwą 'prowokację' w państwach bałtyckich lub w Polsce, aby sprawdzić spójność" Sojuszu. Gazeta powołała się przy tym na łotewski wywiad, a także na wypowiedź wysokiego rangą źródła z innego państwa NATO.

Z kolei 3 lipca brytyjski "The Telegraph" opublikował artykuł, w którym napisano, że "Stany Zjednoczone ostrzegły, że Rosja planuje zbrojną 'prowokację' na terytorium Polski, aby przetestować determinację NATO". Dodano, że celem mogłaby się stać "polska infrastruktura krytyczna", wykorzystane mogłyby zostać do tego "pociski i drony, a rosyjscy żołnierze mogliby przekroczyć granicę i wkroczyć na terytorium NATO".

Gazeta dodała, cytując ustalenia Onetu, że Waszyngton przekazał Warszawie kilka ostrzeżeń w tej sprawie. "Celem rosyjskiej prowokacji byłoby zaostrzenie napięć i zmuszenie zachodnich sojuszników do zawieszenia pomocy dla Ukrainy. Mogłaby ona zostać przeprowadzona w ciągu kilku miesięcy" - dodano.

Źródło: tvn24.pl, "Guardian", "Telegraph"
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Tagi:
Donald TuskRosjaUSA
Paulina Borowska
Paulina Borowska
Dziennikarka tvn24.pl
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