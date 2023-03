Rosną długi mieszkaniowe Polaków. Śląsk najbardziej zadłużony

- Poza ostrzeżeniami, poza groźbami, nie ma konsekwencji. Jeżeli ktoś nie zapłacił i się go nie wpisuje, to on dochodzi do wniosku, że są to straty na lachy i nie ma się czym przejmować – stwierdza Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów. - Wiemy, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Te długi są wielokrotnie wyższe – dodaje.