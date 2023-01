Rosjanin podejrzany o szpiegostwo wpisany na listę sankcyjną MSWiA

Igor P. został umieszczony na liście sankcyjnej na wniosek Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Na terenie Polski i Rosji prowadził działalność gospodarczą w zakresie spedycji międzynarodowej na kierunkach Unia Europejska - Federacja Rosyjska - Unia Europejska. Oprócz niego na liście znalazły się cztery spółki, których jest współwłaścicielem lub właścicielem. To ARENA SP. z o.o., VAN BERG SP. z o.o. i BALTIC SPORT TRADE Sp. z o.o. z siedzibami w Gdyni oraz spółka OOO ATM z siedzibą w Kaliningradzie.

Rosjanin podejrzany o szpiegostwo przebywa w areszcie

Dodał, że z rozpoznania służb wynika, że podejrzany działał w celu gromadzenia informacji dotyczących gotowości bojowej Sił Zbrojnych, a także wojsk NATO w Polsce. - To informacje nie tylko krytyczne dla naszego państwa, ale w chwili obecnej również wrażliwe i istotne dla całego NATO - przekazał sekretarz stanu.

Wpisu na listę sankcyjną i zamrożenia aktywów Rosjanina - jak tłumaczył - dokonano po to, aby jego działalność gospodarczo-finansowa w żaden sposób nie zasilała budżetu rosyjskiego i nie finansowała wojny. - To są działania, do których polskie MSWiA zostało upoważnione na podstawie ustawy przyjętej w zeszłym roku - przypomniał Żaryn.