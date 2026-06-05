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Popierają Kreml, walczą o tytuły. Profesor Marcin Matczak: reakcja powinna być jednoznaczna

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Prof. Matczak: sport powinien jednoznacznie pokazywać, że nie ma takiej opcji, żeby ludzie popierający reżim w nim funkcjonowali
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Sport powinien jednoznacznie pokazywać, że nie ma takiej opcji, żeby ludzie popierający reżimy w nim funkcjonowali - powiedział profesor Marcin Matczak w "Jeden na jeden" w TVN24, komentując udział prokremlowskich sportowców w międzynarodowych turniejach. Odniósł się też do burzy, jaką wywołała decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednemu z oddziałów imienia "Bohaterów UPA". - To, co zrobił Wołodymyr Zełenski, było błędem, ale nie zbrodnią - ocenił.

Jeden z ukraińskich oddziałów otrzyma nazwę "Bohaterów UPA" - ogłosił w zeszłym tygodniu prezydent Wołodymyr Zełenski. Decyzja spotkała się z krytyką w Warszawie. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że zawnioskuje o odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, przyznanego mu w 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę.

Reakcję w Polsce na decyzję Zełenskiego komentował profesor Marcin Matczak z Uniwersytetu Warszawskiego. Przypomniał, że Zełenski otrzymał Order Orła Białego z rąk prezydenta Andrzeja Dudy za konkretne zasługi. - To nie jest tak, że nagle okazało się, że one były fałszywe. To, co zrobił prezydent Zełeński, także dla Polski, biorąc pod uwagę to, że Ukraina jest buforem, który nas chroni przed Rosją, zostało, jest - mówił.

 - Ja uważam, że to, co zrobił prezydent Zełenski, było błędem, ale to nie była zbrodnia - ocenił. Jak dodał, Zełenski "zadziałał na potrzeby wewnętrzne".

Antyukraińskie nastroje są wykorzystywane politycznie

Prof. Matczak podkreślił jednocześnie rolę polityków w kształtowaniu nastrojów społecznych. - Myślę, że teraz w ogóle następuje taki moment, w którym my trochę się rozliczamy jako Polacy ze swojej wielkiej empatii, którą pokazaliśmy w roku 2022. Istnieje coś takiego jak zmęczenie empatią, i istnieje coś takiego jak wpływ polityków, którzy chcą zrobić biznes swój polityczny, moim zdaniem, na skłóceniu narodów - powiedział.  

Zwrócił uwagę na szereg incydentów związanych z Ukraińcami w Polsce. - Najpierw to wydarzenie z ukraińskim influencerem wjeżdżającym nad Morskie Oko Corvettą. Teraz jeszcze niedawno ta historia z tym sumem nieszczęsnym, który został przez Ukraińców złowiony - wymieniał.

- My trochę, mam wrażenie, szukamy wytłumaczenia dla tego, że ta nasza empatia może się już skończyć. Dla mnie to jest złe - mówił.

Zaznaczył, że nastroje te są wykorzystywane i podsycane na użytek polityczny. Jak mówił, "budowanie antysentymentu ukraińskiego jest w ogóle programem partii". - Takie emocje jak nienawiść,  jak odcięcie się, jak brak sojuszu, to są bardzo stare i bardzo mocne emocje, a politycy takich szukają - powiedział.

- Przyjaźń nie jest paradoksalnie dla polityka tak bardzo atrakcyjna, jak nienawiść. Dlatego że nienawiść jest bardzo starą emocją, która buduje coś wewnętrznego, pewnego rodzaju poczucie spójności wewnętrznej - powiedział.

Rosjanie w sporcie. "Powinna być jednoznaczna reakcja"

W kontekście wojny w Ukrainie Matczak komentował też udział rosyjskich sportowców w międzynarodowych turniejach. W czwartek Maja Chwalińska pokonała Rosjankę Dianę Sznajder i awansowała do finału Rolanda Garrosa. Tymczasem Sznajder nie ukrywa swojego poparcia dla Kremla, odebrała również od Władimira Putina order "za zasługi dla ojczyzny".

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- To jest sytuacja, która wymagałaby jednoznacznej reakcji - powiedział Matczak. - Mamy do czynienia z zawodniczką, która nie jest niemym świadkiem czegoś, co się dzieje, tylko jest osobą, która bierze udział, jeżeli pamiętam, w turnieju Gazpromu, przyjmuje odznaczenie od Putina - mówił.  

- Wydaje się, że tutaj powinna być pewna jednoznaczna reakcja - powtórzył. - Dzieje się wielkie zło, dzieje się zbrodnia, i sport, który powinien być szlachetną rywalizacją ludzi, od których też oczekujemy jakiejś szlachetności, powinien jednoznacznie pokazywać, że już nie ma takiej opcji, żeby ludzie popierający reżimy w nim funkcjonowali - mówił.

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Po pokonaniu Sznajder o tytuł French Open Maja Chwalińska zmierzy się z kolejną Rosjanką - Mirrą Andriejewą. Jeszcze inną reprezentantkę Rosji - Annę Kalinską - Chwalińska pokonała z kolei w ćwierćfinale.

- Mamy oczywiście nieraz sytuację ludzi, powiedzmy, niewinnych - sportowców, którzy akurat reprezentują kraj, który robi coś, co jest zbrodnicze - mówił Matczak. - Ale mamy też takich, którzy nawet nie przez milczenie, ale przez współdziałanie jakiś reżim popierają - podkreślił.

Przypomniał też, że podczas zimowych igrzysk olimpijskich ukraiński skeletonista został zdyskwalifikowany za start w kasku upamiętniającym poległych na wojnie z Rosją. - I nagle mamy odwrócenie zupełne. W pewnym sensie federacje sportowe trochę wyglądają jak te słynne małpki, które zasłaniają sobie oczy, uszy i usta, żeby nie komentować tego - ocenił Matczak.

- Właściwie bardziej wydają się aktywne nieraz w stosunku do tych, którzy są po dobrej stronie niż w stosunku do tych, którzy są po stronie złej - mówił.

Kontrowersyjna pożyczka w oświadczeniu Ziobry

W środę Sejm opublikował oświadczenia majątkowe posłów za 2025 rok. Jednym z tych, które budzi najwięcej emocji, jest oświadczenie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wynika z niego, że podczas pobytu na Węgrzech zapożyczył się na ponad 50 tysięcy złotych w prowadzonej przez sobie fundacji. Ta z kolei wspierana była finansowo przez upadłą giełdę kryptowalut Zondacrypto.

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- Im się wydaje, że oni taką otwartością przykryją swój wstyd, takie mam wrażenie - mówił Matczak. - To wygląda tak, że oni dokładnie wiedzą, że to, co pokazują, jest bardzo wstydliwe - bycie finansowanym przez organizację, o której wszyscy wiemy, że była organizacją bardzo podejrzaną, która doprowadziła do bardzo nieprzejrzystych transakcji, które prawdopodobnie pokrzywdziły całą masę ludzi - powiedział

- I nagle mamy polityka, który przez taką organizację jest finansowany. Używa pieniędzy tej organizacji, żeby teraz unikać stanięcia przed polskim wymiarem sprawiedliwości - zaznaczył. Jak dodał, "przecież to nie tylko pan Ziobro, ale pan Matecki".

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Matczak mówił też, co uważa za hipokryzję tych polityków. - To są ludzie z organizacji politycznej, która zawsze mówiła, że Polska jest najważniejsza. Nagle okazuje się, że nie. Nagle się okazuje, że Węgry są ważniejsze, że Stany Zjednoczone są ważniejsze - powiedział.

OGLĄDAJ: "Federacje sportowe są jak małpki, które zasłaniają sobie oczy, uszy i usta"
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Wołodymyr ZełenskiKarol NawrockiUkrainaMaja Chwalińska
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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