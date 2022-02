Rosja zaatakowała Ukrainę. MSZ odradza podróże na Ukrainę

MSZ potępia "bezprecedensowy atak zbrojny na Ukrainę"

"Federacja Rosyjska świadomie podjęła decyzję o zniszczeniu podstaw współczesnej architektury bezpieczeństwa i próbie siłowej zmiany granic, na co nie może być zgody w XXI wieku. Polska we współpracy z sojusznikami podejmie wszelkie przewidziane prawem międzynarodowym działania na rzecz wsparcia Ukrainy oraz zatrzymania rosyjskiej agresji" - podkreśla resort dyplomacji.

Działania militarne Rosji przeciwko Ukrainie "zdecydowanie" potępił na Twitterze sam szef MSZ Zbigniew Rau. "To nie tylko poważne naruszenie zasad OBWE, ale co ważniejsze, poważne zagrożenie życia milionów ludzi. Wzywam Rosję do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań militarnych i powrotu do dyplomacji" - napisał.