Rosja zaatakowała Ukrainę. Andrzej Duda: wspólnie odpowiemy na brutalną agresję

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zatwierdził nałożenie sankcji na Nord Stream 2 AG - firmę odpowiedzialną za budowę rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2. Biden stwierdził, że jest to kolejna część pierwszej transzy sankcji w odpowiedzi na działania Rosji na Ukrainie. - To dopiero początek. Jeżeli Putin doprowadzi do dalszej eskalacji, my również będziemy podejmować kolejne kroki - podkreślił podczas środowej konferencji rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.