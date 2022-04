Rafał Trzaskowski o wstrzymanych dostawach gazu z Rosji: konieczna jest jasna odpowiedź Unii Europejskiej

czytaj dalej

Wstrzymane przez Rosję dostaw gazu do Polski komentował w "Tak jest" w TVN24 lider Porozumienia Jarosław Gowin. Jego zdaniem "jesteśmy na to przygotowani". - Jestem przekonany, że każdy z ministrów, urzędników państwowych, ale także my, posłowie opozycji, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by bezpieczeństwo energetyczne dla polskich rodzin, polskich domów, polskich firm było zapewnione - mówił były wicepremier.