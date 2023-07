Surowikin odsunięty po buncie wagnerowców? Brytyjski wywiad: coraz więcej poszlak

Coraz bardziej prawdopodobna jest teza, że generał Siergiej Surowkin został odsunięty na bok. Wskazują na to niejasności co do miejsca jego pobytu i zwiększona publicznie widoczność generała Wiktora Afzałowa - podało w środę brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.