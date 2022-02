Mueller: trwa spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim

Późnym wieczorem doszło do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z wicepremierem do spraw bezpieczeństwa Jarosławem Kaczyńskim. - Celem jest omówienie bieżącej sytuacji międzynarodowej - przekazał rzecznik rządu Piotr Mueller. To reakcja na uznanie przez Rosję niepodległości dwóch separatystycznych republik.

Po godz. 23 rzecznik rządu Piotr Mueller przekazał w rozmowie z TVN24, że trwa spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z wicepremierem do spraw bezpieczeństwa Jarosławem Kaczyńskim. Jak dodał, spotkanie ma na celu "omówienie bieżącej sytuacji międzynarodowej". Dodał też, że we wtorek nastąpi podjęcie "konkretnych działań dyplomatycznych oraz w służbach". - Jutro też na posiedzeniu rządu odbędzie się dyskusja i przyjęcie projektu w sprawie ustawy o obronie ojczyzny. To jest ustawa, która ma przygotowywać Polskę do potencjalnych dalej idących działań z kierunku rosyjskiego - dodał.