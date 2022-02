Mueller: doszło do spotkania Morawieckiego z Kaczyńskim

Późnym wieczorem doszło do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z wicepremierem do spraw bezpieczeństwa Jarosławem Kaczyńskim. - Celem jest omówienie bieżącej sytuacji międzynarodowej - informował rzecznik rządu Piotr Mueller. To reakcja na uznanie przez Rosję niepodległości dwóch separatystycznych "republik ludowych" na terenie obwodów donieckiego i ługańskiego.