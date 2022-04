"Potrzebujemy odpowiedzi". Rodziny marynarzy z Moskwy domagają się informacji, władze milczą

"Miał zaledwie 19 lat. Nie powiedzieli mi nic więcej, żadnych informacji o pogrzebie"

Dziennikarze brytyjskiego "Guardiana" rozmawiali z członkami rodzin marynarzy, którzy pływali na Moskwie. Wielu z nich nadal nie dostało żadnych wiadomości, co dzieje się z ich synami, mężami, braćmi. Zaczynają się o to upominać, ale rosyjski resort nie chce upubliczniać informacji o ofiarach ostrzału Moskwy.

- Miał zaledwie 19 lat. Poszedł do wojska z poboru. Nie powiedzieli mi nic więcej, żadnych informacji o pogrzebie, kiedy się odbędzie, nic - mówiła w rozmowie z "Guardianem" zrozpaczona matka. To dopiero druga śmierć marynarza służącego na Moskwie potwierdzona przez rosyjski reżim.

"Potrzebujemy odpowiedzi"

- Patrzyliśmy na każdego poparzonego chłopaka. Nawet nie umiem powiedzieć, jak trudne to dla nas było. Ale nie mogłam znaleźć mojego syna. Tam było 200 osób, a na krążowniku służyło 500. Gdzie pozostali? Szukaliśmy w Krasnodarze i wszędzie indziej, dzwoniliśmy gdzie się dało, ale nie mogliśmy go znaleźć - mówiła.

Zobaczył brata na nagraniu

"Guardian" opisał też przypadek Eskendera Djeparowa, któremu udało się odnaleźć swojego brata, Akbara. Zobaczył go na opublikowanym przez resort obrony nagraniu ze spotkania marynarzy z admirałem, już po ostrzelaniu Moskwy. - Byliśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, kiedy go zobaczyliśmy. Dzień po tragedii zadzwonił do matki i powiedział, że żyje i że nie powinniśmy się martwić. Nie mówił, co się stało, niewiele mówił. Dzwonił do nas z różnych numerów - powiedział.