Putin uznał dwie separatystyczne republiki w ukraińskim za niepodległe. Komentarz płk Macieja Matysiaka i Sławomira Sierakowskiego

Sierakowski: Rosja może wymyślić powód do interwencji militarnej

Sławomir Sierakowski stwierdził, że pakiet pierwszych sankcji ogłoszonych w poniedziałek późnym wieczorem "jest dość rozczarowujący i dotyczy właściwie wyłącznie bandytów, którzy dowodzą pararepublikami doniecką i ługańską, a nie dotyczy w ogóle osób odpowiedzialnych za to". - Karze się najemników, a nie tych, którzy podejmują decyzje i pod tym względem to jest dowód słabości Zachodu, a dla Rosji dowód słabości jest zawsze zachętą do dalszych działań – podkreślił.

Publicysta "Krytyki Politycznej" przewiduje, że separatyści w Doniecku i Ługańsku będą przekonywać, że zostali zaatakowani przez Ukrainę lub, że rosyjskie "siły pokojowe" zostały ostrzelane. – Na rozmaite sposoby Rosja może ostentacyjną prowokację wymyślić i to będzie casus belli, powód do interwencji militarnej w kolejnych obszarach Ukrainy. Rosja może zażądać od Ukrainy wycofania się z tych okręgów. Jeśli Ukraina nie podda się presji, to dojdzie do regularnej wojny – dodał.

Matysiak: teraz dopiero mocna i silna dyplomacja będzie miała co robić

Działania Rosji oznaczają "anschluss" dwóch ukraińskich obwodów

Publicysta ocenił, że wydarzenie to oznacza "wywrócenie architektury bezpieczeństwa w Europie, którą znamy po wojnie". – Od tej pory możliwe jest to, że jedno państwo zabierze kawałek terytorium drugiego i co na to Zachód, co na to NATO, co na to Unia Europejska? Jak widać, można tak postępować i wykorzystuje to Władimir Putin, żeby reakcje były jak najsłabsze, żeby wykorzystywać podziały – ocenił.