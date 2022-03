Justin Trudeau w Warszawie. Spotkanie z premierem i prezydentem

Morawiecki zapowiedział, że razem z premierem Kanady będzie "rozmawiać dalej o sankcjach, a także o tym, jak bardzo muszą być one silne po to, żeby doprowadziły do tego, aby Rosja zmieniła swoją politykę, by zatrzymać tę agresję". To, co dzieje się na Ukrainie określił "niewyobrażalnym".