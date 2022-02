"Sprawozdania o sytuacji w wojsku białoruskim idą do Moskwy. Jesteśmy już w jakimś sensie Białoruską Republiką Radziecką"

- Przeżywamy to bardzo mocno. Nie spałem już drugą, trzecią noc. Jesteśmy razem, jesteśmy solidarni z narodem ukraińskim. Jest to bratni naród dla Białorusinów, kraj, z którym zawsze się przyjaźniliśmy - powiedział.

Podkreślił przy tym, że "Białoruś nie prowadzi agresji w stosunku do Ukrainy". - Agresję prowadzi reżim (Aleksandra - red.) Łukaszenki i podległe mu służby. Naród białoruski jest przeciwko tej wojnie, którą rozpoczął Putin w stosunku do Ukrainy, a którą popiera Łukaszenka - zaznaczył.

- On bezpośrednio podlega generałowi (Nikołajowi - red.) Patruszewu, szefowi sekretariatu Rady Bezpieczeństwa Rosji. Także sprawozdania o sytuacji w wojsku białoruskim codziennie idą do Moskwy - wytłumaczył.

Pytany, co oznacza to dla Białorusi odparł, że "mówi to z przykrością", ale "to znaczy, że jesteśmy już w jakimś sensie Białoruską Republiką Radziecką w ramach Związku Radzieckiego".