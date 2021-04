Błaszczak: to, co robi prezydent Rosji, to pewien plan

"Modus operandi"

Na uwagę, że wojska rosyjskie, które tak licznie stacjonują na granicy, mogą przenikać do Donbasu, Błaszczak odparł: - Widzieliśmy jak prezentował się modus operandi, czyli sposób działania wojsk rosyjskich zarówno w Gruzji w 2008 roku, jak i na Ukrainie w 2014 - to był właśnie taki model.

"Jesteśmy zwarci i przygotowani"

Jak podkreślał, "to, co robi prezydent Rosji, to jest pewien plan, tu nie ma nic nowego, tu nie ma żadnych zaskoczeń, ważna jest reakcja państw Sojuszu Północnoatlantyckiego". W tym kontekście Błaszczak podkreślał, że Polska przeznacza ponad 2 procent PKB na obronność.

Pytany o to, jak sojusznicy z NATO zaczynają dostrzegać cele Federacji Rosyjskiej, jeżeli chodzi o "militarne prężenie muskuł", szef MON odpowiedział, że to zależy od położenia geograficznego.

- W NATO zawsze podkreślamy to, że operujemy w promieniu 360 stopni, a więc, że jesteśmy wrażliwi na to, co dzieje się wokół Sojuszu Północnoatlantyckiego ze wszystkich stron - podkreślał. - Jeżeli chodzi o postrzeganie Rosji, to jest naturalne, że państwa południa Europy mają inne spojrzenie, niż my, którzy z Rosją graniczymy, ale jesteśmy wobec siebie solidarni - dodał.