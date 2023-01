Jan Rajchel: Rosjanie mają ograniczone możliwości, ale duża liczba uzbrojenia i żołnierzy może być problemem

Natomiast, mówił w rozmowie, nie dochodzi do całkowitego zamrożenia tych działań. - To daje czas obu stronom na przegrupowanie swoich sił, odtworzenie zdolności bojowej i przygotowanie się do jakiejś ofensywy w dogodnym dla siebie czasie - dodał Rajchel.

Rajchel: zaskoczenie przeciwnika jest bardzo mało prawdopodobne

- Armia rosyjska, która przystąpi do działań, umownie mówimy na wiosnę, ale to raczej stwierdzenie, bo raczej typowa wiosna nie sprzyja jakimś szerokim działaniom ofensywnym, więc albo to nastąpi wcześniej, albo nieco później, już jest inna niż ta, która stanęła 24 lutego do walki - mówił gość "Jeden na jeden".