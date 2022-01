Konflikt Rosja-Ukraina. Jakub Kumoch: są scenariusze bardzo negatywne

Jakub Kumoch, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że "niepokojące jest to, co propaganda rosyjska robi w swoich mediach". - Trwa "przygotowywanie kraju na konfrontację, ale nie z Ukrainą, tylko z Zachodem o Ukrainę". Stwierdził, że "Zachód musi być bardzo twardy wobec Rosji, bo ustępstwa eskalują kolejne żądania" Kremla. - Są scenariusze bardzo negatywne, widzimy, że trwa eskalacja - dodał.

Kumoch: są scenariusze bardzo negatywne

- To jest pytanie, które sobie stale wszyscy zadajemy, nie tylko my. Ale żeby na nie odpowiedzieć, trzeba byłoby wniknąć w głowę Władimira Putina - powiedział. - Są scenariusze bardzo negatywne, widzimy, że trwa eskalacja - dodał.

"Jest groźba, że Rosjanie się zanegocjowali"

- Niepokojące jest to, co propaganda rosyjska robi w swoich mediach. (...) Trwa przygotowywanie kraju na konfrontację, ale nie z Ukrainą, tylko z Zachodem o Ukrainę - powiedział. Stwierdził, że "Zachód musi być bardzo twardy wobec Rosji, bo ustępstwa eskalują kolejne żądania Rosji".

- Jest groźba, że Rosjanie się zanegocjowali, to znaczy doprowadzili do sytuacji, w której ich żądania są nie do przyjęcia - powiedział Kumoch. - Każdy liczy się z wybuchem wojny. To nie jest tak, że tylko Amerykanie wierzą, że może stać się najgorsze - dodał.