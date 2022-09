Analityczka PISM: Putin ma bardzo poważny problem. Musi zbierać w więzieniach ludzi z ciężkimi wyrokami

czytaj dalej

Minister edukacji Przemysław Czarnek zapowiada nowy przedmiot. Podstawy przedsiębiorczości przejdą do historii - pojawi się biznes i zarządzanie. Ale to dopiero przyszłość. Teraźniejszością jest pewna rezerwa i nieufność ze strony nauczycieli po szkolnym debiucie HiT-u i po lekturze do niedawna jedynego podręcznika do tego przedmiotu. Materiał magazynu "Polska i Świat".