Adam Daniel Rotfeld o przyczynach ataku Rosji na Ukrainę

Putin chce wejść do historii, jako człowiek, który przywrócił Rosji potęgę, jaką była od Piotra I poprzez Katarzynę Wielką, innych carów, a potem Stalina - ocenił w "Kropce nad i" w TVN24 Adam Daniel Rotfeld. Były minister spraw zagranicznych wskazał, jakie jego zdaniem przyczyny spowodowały, że Rosja zdecydowała się na atak na Ukrainę właśnie teraz.

Były minister spraw zagranicznych Adam Daniel Rotfeld w "Kropce nad i" w TVN24 stwierdził, że ludzie z reguły starają się racjonalizować sytuację i budować racjonalne scenariusze, ale w przypadku ataku Rosji na Ukrainę "mamy duży czynnik irracjonalny". - Racjonalnie takiej decyzji nie można było podjąć, ale jeżeli już została podjęta, to my wciąż staramy się wczuć w tę sytuację, jak to się może rozwinąć - dodał.

- Wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że prezydent Rosji uzna, że skoro nie udało się narzucić swojego człowieka, kiedy [Wiktor - przyp. red.] Janukowycz był u władzy, który był bardzo lojalny wobec swojego protektora i Ukraina weszła na trwałe na drogę przemian demokratycznych, (…) doszedł do wniosku, że należy z tym skończyć, bo jeśli się powiedzie demokratyczny proces na Ukrainie, to w Rosji wszyscy zapytają: skoro można na Ukrainie, czemu my nie możemy w ten sam sposób - ocenił.

Były minister spraw zagranicznych powiedział, że Amerykanie byli poinformowani o zamiarach Moskwy. Jak mówił, "w momencie, kiedy były rozmowy Zełenskiego z Bidenem, to Zełenski uspokajał Bidena, żeby nie panikować".

Adam Daniel Rotfeld wspomniał, że był taki moment, kiedy prezydent USA Joe Biden nazwał Władimira Putina "zabójcą". - Prawdopodobnie już wtedy on wiedział, o czym mówi, ale próbował w jakiś sposób wyperswadować, podjąć dialog. W moim przekonaniu on wiele w pierwszym okresie uzyskał. Był prowadzony dialog, do Moskwy ustawiała się kolejka przywódców z Wielkiej Brytanii, z Francji, z Niemiec - podkreślił.

- Zadałem sobie pytanie, dlaczego wybrany został ten moment? Co sprawiło, że to jest ten moment? Mam wrażenie, że jest kilka elementów. Pierwszy jest taki, że on dysponuje przewagą w zakresie najnowocześniejszej technologii przenoszenia broni masowej zagłady, ale tej broni ani on, ani nikt inny nie chce użyć, bo ta broń prowadzi do całkowitego zniszczenia świata, w tym jego i jego społeczeństwa - powiedział były minister spraw zagranicznych.

Zdaniem Rotfelda Putin uznał, że "skoro ma przez pewien moment przewagę w hipersonicznych wehikułach, balistycznych rakietach, które mogą tę broń dostarczyć, to to jest element, że ta broń może zostać wykorzystana, jako polityczny element szantażu". - On chce wejść do historii, jako człowiek, który przywrócił Rosji potęgę, jaka była od Piotra I poprzez Katarzynę Wielką, innych carów, a potem Stalina - dodał.

