Kowal: od dawna mówię, że będzie próba odsunięcia Putina rękami jego otoczenia

Napastnik z bronią i nożem wszedł do przedszkolnej sali i zabił kilkadziesiąt dzieci. Spośród maluchów ocalała tylko Ammy, która przeżyła masakrę śpiąc w kącie pokoju, otulona po czubek głowy kocem. Bliscy nazywają to "cudem". Rodzina trzylatki twierdzi, że dziewczynka nie jest do końca świadoma, co się stało. - Nie miała pojęcia, co się dzieje, kiedy się obudziła. Myślała, że ​​jej koledzy jeszcze śpią. Policjant zakrył jej twarz szmatką i zabrał z dala od całej krwi - wspomina jej dziadek. Dzięki temu dziecko nie widziało z bliska ciał swoich kolegów i koleżanek.