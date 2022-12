Uchwała w sprawie Rosji wraz z poprawką PiS przyjęta. Opozycja nie głosowała

czytaj dalej

Premier zapewnia, że jest to ustawa uzgodniona z Komisją Europejską. Mamy ograniczone zaufanie do szefa rządu - stwierdził w "Faktach po Faktach" szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Borys Budka, odnosząc się do proponowanej przez PiS nowelizacji ustawy o sądownictwie, która ma odblokować unijne pieniądze dla Polski.