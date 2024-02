To była opowieść o kraju w stanie wojny - stwierdził w "Kropce nad i" Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador w Łotwie i Armenii, komentując czwartkowe orędzie Władimira Putina. - Musi przed wyborami odpowiednio wygłosić takie zachęcające przemówienie, co zresztą zrobił - mówił doktor Piotr Łukasiewicz, były ambasador RP w Afganistanie.

Rosyjski prezydent Władimir Putin wygłosił w czwartek orędzie. Ostrzegał w nim między innymi przed niebezpieczeństwem konfliktu nuklearnego w razie wprowadzenia wojsk NATO na Ukrainę.

Czytaj również: Putin wygłosił orędzie. Tusk: jego słowa trzeba traktować śmiertelnie serio

Nowakowski: to była opowieść o kraju w stanie wojny

Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador w Łotwie i Armenii, prezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego stwierdził, że "to była opowieść o kraju w stanie wojny". - Ta sprawa jest niesłychanie ważna, bo państwo tego typu jak Rosja, jeżeli przejdzie na tory wojenne, to nie jest tylko gospodarka, to jest nastawienie społeczeństwa i bardzo trudno jest wtedy z tego się wycofać - dodał.

- To zagrożenie, że Rosja uderzy w Mołdawię, w Łotwę, w Finlandię, w nas, rośnie wraz z tym, jak Rosja staje się coraz bardziej mocarstwem wojennym. I to było w tym przemówieniu bardzo typowe. To było przemówienie ofensywne - kontynuował.

- To przemówienie w gruncie rzeczy dodające ducha. Teraz on właściwie opowiadał o kraju, który ruszy do przodu - mamy doświadczone wojska, mamy sprzęt, mamy bomby atomowe - stwierdził Nowakowski.

Łukasiewicz: musi przed wyborami wygłosić takie zachęcające przemówienie

- Putin ma wybory za miesiąc, więc my sobie wyobrażamy, że one są wygrane przez niego, że będą sfałszowane, ustawione, to jest oczywiste. Natomiast one są ważnym elementem jego drogi politycznej, jego kariery, jego mocy sprawczej, (...) takiej mocy politycznej w Rosji. I też musi przed tymi wyborami odpowiednio wygłosić takie zachęcające przemówienie, co zresztą zrobił - powiedział pułkownik rezerwy doktor Piotr Łukasiewicz, były ambasador RP w Afganistanie.

Jerzy Marek Nowakowski i Piotr Łukasiewicz w "Kropce nad i" TVN24

- Putin miesiąc temu, w czasie swojego wystąpienia do narodu, chwalił się, że jego żołnierze zajęli 19 domów pod Awdijiwką. I to są tego rodzaju sukcesy. Niewątpliwie korzysta z pewnej chwilowej, moim zdaniem, dekoniunktury ukraińskiej, bo trwa ten żmudny, ślimaczy proces (uchwalania pakietu pomocy dla Ukrainy - red.) w Kongresie, który w moim przekonaniu jednak zakończy się przyznaniem tej pomocy, przynajmniej wojskowej pomocy dla Ukrainy, po tym jak się Kongres upora ze swoimi problemami - dodał.

W poniedziałek w Pałacu Elizejskim odbyły się wielostronne rozmowy plenarne poświęcone wojnie w Ukrainie i wsparciu dla tego kraju. Prezydent Francji Emmanuel Macron oznajmił, że w kwestii wysłania zachodnich żołnierzy na Ukrainę "nie ma konsensusu", jednak "niczego nie należy wykluczać". - Na tym etapie nie ma zgody na wysłanie wojsk na Ukrainę - mówił Macron.

Łukasiewicz komentował, że "nawet te słowa Macrona, które oczywiście możemy traktować jako potrząsanie szabelką, to też jest element nacisku na Rosję, pokazywania, że Rosja tej wojny nie wygrywa, a w takim strategicznym ujęciu ona tę wojnę przegra".

Autorka/Autor:ks

Źródło: TVN24