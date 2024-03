Goście programu byli pytani, co Polska powinna zrobić w takiej sytuacji i czy powinniśmy reagować bardziej stanowczo. - Po pierwsze zostawiłabym to jednak wojskowym w koordynacji ze wszystkimi państwami NATO. Nasza odpowiedź musi być proporcjonalna i musi być też w koordynacji z innymi państwami - oceniła politolożka.

"Musimy zachowywać się troszkę nieprzewidywalnie dla Putina"

"Nasz lęk przed eskalacją być może jest troszkę przeceniony"

Dziennikarz zgodził się, iż "racją jest to, że Rosja rozumie język siły". - I ten nasz lęk przed eskalacją być może jest troszkę przeceniony. Rosja tworzyła bardzo wiele czerwonych linii: jeżeli dacie taką broń, to my odpowiemy. Ukraina w tej chwili jest w stanie razić pociskami rakietowymi każdy cel na terenie Krymu, na terenie sąsiednich terenów rosyjskich, zniszczono całą praktycznie siłę Floty Czarnomorskiej. I co Rosja zrobiła? Nic, przyjęła do wiadomości - wskazywał.