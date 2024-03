- Jeśli Zachód wykaże gotowość do wojny, nie tylko w słowach i zapewnieniach, ale w przestawieniu gospodarki, w zmianie polityki, to do wojny nie dojdzie - stwierdził w TVN24 profesor Adam Daniel Rotfeld, były minister spraw zagranicznych.

Profesor Rotfeld był pytany w niedzielę w "Faktach po Faktach" w TVN24, czy jesteśmy w okresie przedwojennym i czy jesteśmy "skazani na konflikt".

- Żyjemy w okresie przedwojennym przy założeniu, że Zachód nie sprosta tym wyzwaniom, które przed nim stoją. Ale jeśli sprosta tym wyzwaniom, to uda się zapobiec temu najgorszemu. Jeśli Zachód wykaże gotowość do wojny i nie tylko gotowość w słowach, w werbalnych zapewnieniach, tylko w przestawieniu gospodarki, w zmianie polityki, to do wojny nie dojdzie - powiedział.

Rotfeld: USA i Rosja zamknęły właściwie wszystkie kanały komunikacji. Poza jednym

Jak mówił Rotfeld, "broń jądrowa spełniła rolę powstrzymującą świat od wojny właśnie dlatego, że ta broń była nie do użycia".

- Niebezpieczeństwo Putina polega na tym, czy on to rozumie. Jeżeli on tego nie rozumie, to jego otoczenie może to rozumieć, że jeśli Rosja użyje broni jądrowej, to nie ulega wątpliwości, że jest skazana na całkowitą zagładę - podkreślił.

Wskazywał, że "między Stanami Zjednoczonymi a Rosją zostały zamknięte właściwie wszystkie kanały komunikacji". - Z wyjątkiem jednego, dotyczącego zagrożenia jądrowego - zaznaczył.

- Rozmowy trwają bez przerwy w tej sprawie, żeby do wybuchu trzeciej wojny światowej, a zwłaszcza wojny jądrowej, nie doszło - dodał.

Autorka/Autor:ads/kg

Źródło: TVN24