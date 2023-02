Zapora elektroniczna na granicy z Rosją. Rzecznika Straży Granicznej: prace powinny ruszyć w marcu

Jest to jeden z systemów ochrony granicy. Straż graniczna korzysta z niego już od wielu lat. - Do tej pory używaliśmy systemów perymetrii przenośnej i doskonale się ona sprawdzała na wszystkich odcinkach granicy. Dlatego od wielu lat rekomendujemy, by tego typu zabezpieczenia powstały na tych odcinkach granicy Polski, które są granicą zewnętrzną Unii Europejskiej. To bardzo ważny element, jeśli chodzi o zabezpieczenie granicy państwowej, ale najważniejszym elementem systemu jest dobrze wyszkolony funkcjonariusz, z doświadczeniem i znający swoje zadania, i dobrze je realizujący - tłumaczyła Michalska.