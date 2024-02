Generał Różański: ostatnie dwa lata każą zrewidować ocenę zachowania Rosji

To, co obserwowaliśmy przez minione dwa lata, każe absolutnie na poważnie traktować fakt, że jeżeli ta wojna zakończy się z powodzeniem dla Putina w Ukrainie, to niewykluczone, że faktycznie Putin może spojrzeć w kierunku zachodnim - powiedział w "Faktach po Faktach" generał Mirosław Różański, obecnie senator. Mówił też o tym, jak długo może potrwać odbudowywanie przemysłu zbrojeniowego w Europie. Według niego to kwestia "co najmniej dekady". - Ale decyzje powinny być podejmowane teraz - zaznaczył.

Generał broni Mirosław Różański - były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, a obecnie przewodniczący senackiej komisji obrony narodowej i przedstawiciel Fundacji Stratpoints - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 o agresji Rosji na Ukrainę i bezpieczeństwie granic państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Według niego "ostatnie dwa lata każą wielu ekspertom zrewidować ocenę środowiska bezpieczeństwa, a w tym i zachowania Rosji".

- Pamiętam swoje komentarze sprzed dwóch lat, które były mocno powściągliwe, że NATO jest tą strukturą, w stosunku do której Putin będzie tylko i wyłącznie werbalizował swoją agresywną politykę. Natomiast to, co obserwujemy przez te minione dwa lata, każe absolutnie na poważnie traktować fakt, że jeżeli ta wojna - oby się tak nie zakończyła - zakończy się z powodzeniem dla Putina w Ukrainie, to niewykluczone, że faktycznie Putin może spojrzeć w kierunku zachodnim. Myślę tutaj o krajach bałtyckich, myślę o Europie, w tym i o Polsce - powiedział.

Różański: Horyzont czasowy, kiedy moglibyśmy osiągnąć gotowość Europy? Kwestia dekady

Był też pytany o to, ile lat potrzebujemy, żeby odbudować w Europie przemysł zbrojeniowy, który jest jednym z elementów potencjału obronnego.

Różański zauważył, że "jeżeli spojrzymy na takie zestawienie potencjału ekonomicznego Europy i Rosji, to jest on oczywiście z korzyścią dla Europy". - Potencjał ekonomiczny poszczególnych krajów europejskich - mówię w tej chwili o krajach zachodnich, czyli Francji, Wielkiej Brytanii, czy Niemczech - jest absolutnie dominujący - dodał.

- Problem polega tylko na tym, że po stronie Rosji jest jeden aparat administracyjny i jedna osoba podejmuje decyzje, w jakim kierunku będą szły zmiany. U nas jest to niestety dość problematyczne, bo w samej Unii Europejskiej musi być zgodna decyzja 27 krajów - mówił dalej.

Generał Różański o odbudowie przemysłu zbrojeniowego Europy TVN24

- Jeżeli chcielibyśmy zarysować horyzont czasowy, kiedy moglibyśmy osiągnąć taką gotowość, odporność całej Europy, to myślę, że to nie jest kwestia dwóch, trzech lat, tylko co najmniej dekady. Ale decyzje powinny być podejmowane teraz - podkreślił generał.

Autorka/Autor:akr//mrz

Źródło: TVN24