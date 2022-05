Doniesienia o chorobie Putina i "piękny spektakl PR-owski na placu Czerwonym". Profesor Marciniak o sygnałach z Rosji

Pojawiające się doniesienia o pogarszającym się stanie zdrowia Władimira Putina skomentował w "Jeden na jeden" były ambasador Polski w Moskwie profesor Włodzimierz Marciniak. Mówił że wiele wskazuje na to, że Rosja jest "nieprzygotowana" do długotrwałej wojny w Ukrainie i dla części polityków rosyjskich "jest rzeczą oczywistą, że w takiej sytuacji Rosji by się przydało zawieszenie broni". Dodał, że w tym momencie wysyłany jest sygnał, że "Putin jest chory, może odejdzie, więc warto się z nami dogadać". Dodał, że 9 maja, w rosyjski Dzień Zwycięstwa, "piękny spektakl PR-owski przeprowadzono na placu Czerwonym".

"Rosji by się przydało zawieszenie broni"

- "Operacja specjalna", która rzeczywiście chyba na początku była planowana jako operacja specjalna, się załamała i Rosja weszła w wojnę długotrwałą. Prognozy są takie, że może do końca lata, a może do końca roku będą trwały bardzo intensywne działania zbrojne na terenie Ukrainy. Wiele wskazuje na to, że Rosja jest do tego nieprzygotowana albo w sposób niedostateczny się przygotowała. Nie ma odpowiednich rezerw, zwłaszcza osobowych, w związku z tym plany mobilizacji się pojawiają - mówił profesor Marciniak.