Rozmawiamy tylko o jednym: w jaki sposób zabezpieczyć Polskę i Europę przed możliwą agresją rosyjską - powiedział we wtorek Donald Tusk. Szef rządu zaznaczył, że nikt nie wie, "na ile procent to zagrożenie jest realne, ale ono jest realne". Wyjaśniał, że wiele decyzji rządzących "wynika z tego, że musimy gromadzić zapasy, środki, pieniądze i przekierowywać kierunki decyzji w związku z zagrożeniem agresją ze strony Rosji w jakiejś, niestety, niedalekiej perspektywie".

- Dzisiaj nie ma innego tematu, czy to jest Bruksela, czy to jest Trójkąt Weimarski, czy to jest Grupa Wyszehradzka, czy to są wizyty premierów ze Szwecji, Norwegii, Finlandii - tych wszystkich, którzy odwiedzili Polskę. My rozmawiamy tylko o jednym: w jaki sposób zabezpieczyć Polskę i Europę przed możliwą agresją rosyjską - podkreślił.