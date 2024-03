czytaj dalej

Kompletna degrengolada - mówił w "Kropce nad i" wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL), odnosząc się do informacji o śledzeniu polityków poprzedniej opozycji. Miał to robić detektyw wynajęty przez Daniela Obajtka. Michał Szczerba (KO) komentował doniesienia, że Obajtek będzie kandydatem do europarlamentu z listy PiS. - Nie będzie walczył o mandat. On będzie walczył o bezkarność, będzie walczył o immunitet europejski - mówił.