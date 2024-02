Lista osób poszukiwanych przez Rosję. Cztery nazwiska z Polski

Czterech Polaków na liście

Polacy na liście. "Typowe działanie państwa totalitarnego"

Jak podkreślił Leśkiewicz, Nawrocki "konsekwentnie i stanowczo rozprawia się z dezinformacjami i przekłamaniami historycznymi dotyczącymi najnowszej historii Polski, które władze Federacji Rosyjskiej prezentują w przestrzeni publicznej", a "dodatkowo, po agresji Rosji na Ukrainę, wystąpił z apelem do władz samorządowych w Polsce, by usunąć ostatnie sowieckie obiekty propagandowe tzw. pomniki wdzięczności Armii Czerwonej z przestrzeni polskich miast i miasteczek". "Usuwaniu reliktów sowieckiego zniewolenia towarzyszą akcje informacyjne prezentujące fakty związane z wkraczaniem Sowietów na ziemie polskie w 1944 i 1945 r. tj. powszechne rabunki, gwałty, mordy na ludności cywilnej" - przypomniał. "To wszystko spotyka się z reakcją władz Federacji Rosyjskiej, które w ten sposób odnoszą się do niewygodnych dla siebie faktów historycznych. To typowe działanie państwa totalitarnego, wpisujące się w agresywną politykę Władimira Putina" - zaznaczył.