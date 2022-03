Premier wzywa do "miażdżącego pakietu sankcji" na Rosję

czytaj dalej

Jerzy Owsiak zwykle mówi dużo, szybko i zagrzewa do działania. Tym razem było trochę inaczej. W środę w "Faktach po Faktach" gościł szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gdy mówił o sytuacji na Ukrainie, emocje wzięły górę. Poruszony na chwilę zamilkł. Zamiast słów, pojawiły się łzy. - Przepraszam. To tak jest, że my to wszystko przeżywamy - dodał próbując opanować emocje.