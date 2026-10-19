Rosja atakuje Ukrainę. Alert RCB dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego
W poniedziałek o godzinie 20.57 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów".
Alert został wysłany do mieszkańców województwa lubelskiego.
Kilka minut później RCB poinformowało o ogłoszeniu takie samego alertu również w województwie podkarpackim.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w serwisie X, że w związku z uderzeniami Rosji na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej. Jak dodano, działania te mają charakter prewencyjny.
Kolejny alert RCB
To kolejny alert RCB od niedzielnego wieczora. Pierwszy został ogłoszony w niedzielę o godzinie 22.16 i odwołany kilka minut po północy w poniedziałek, drugi nastomiast ogłoszony został o godzinie 6.45 i odwołany o 8.38.
Kolejny alert RCB przesłało o godzinie 13.16. O godzinie 13.45 alert został odwołany.
Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.