Polska Rosja atakuje Ukrainę. Alert RCB dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego

Dariusz Krzysztofik: alerty mają określony cel Źródło wideo: tvn24.pl Źródło zdj. gł.: TVN24

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W poniedziałek o godzinie 20.57 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów".

Alert został wysłany do mieszkańców województwa lubelskiego.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. pic.twitter.com/DYKvCt6B2t — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 19, 2026 Rozwiń

Kilka minut później RCB poinformowało o ogłoszeniu takie samego alertu również w województwie podkarpackim.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego. pic.twitter.com/9XXdEyMeqs — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 19, 2026 Rozwiń

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w serwisie X, że w związku z uderzeniami Rosji na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej. Jak dodano, działania te mają charakter prewencyjny.

❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ,… pic.twitter.com/zkwqYLsWdM — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 19, 2026 Rozwiń

Kolejny alert RCB

To kolejny alert RCB od niedzielnego wieczora. Pierwszy został ogłoszony w niedzielę o godzinie 22.16 i odwołany kilka minut po północy w poniedziałek, drugi nastomiast ogłoszony został o godzinie 6.45 i odwołany o 8.38.

Kolejny alert RCB przesłało o godzinie 13.16. O godzinie 13.45 alert został odwołany.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.