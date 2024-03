Postępowanie ambasadora Rosji w Polsce jest nieakceptowalne, wręcz niedopuszczalne - uważa historyk protokołu dyplomatycznego doktor Janusz Sibora. Siergiej Andriejew zignorował wezwanie do MSZ, które otrzymał w związku z pojawieniem się rosyjskiej rakiety w polskiej przestrzeni powietrznej. Zdaniem eksperta nie była to samodzielna decyzja Andriejewa, ale "musiała być konsultowana z centralą w Moskwie".

Rzecznik MSZ Paweł Wroński przekazał w poniedziałek, że ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew nie przybył do siedziby resortu celem wyjaśnienia incydentu z rosyjskim pociskiem manewrującym, który 24 marca naruszył polską przestrzeń powietrzną.

Historyk protokołu dyplomatycznego dr Janusz Sibora w swojej ocenie Siergieja Andriejewa powołał się na francuskiego polityka i dyplomatę Leona Bourgeois, który twierdził, że "dyplomata pracuje na rzecz pokoju". - Nie można być dyplomatą, jeśli pracuje się na rzecz wojny, bo to przeczy istocie dyplomacji - mówił historyk. W zgodzie z tą tezą, zdaniem Sibory, postępowanie ambasadora Andriejewa jest nieakceptowalne, a wręcz niedopuszczalne.

Dr Sibora: Andriejew musiał to konsultować z centralą w Moskwie

Zdaniem eksperta brak obecności ambasadora na spotkaniu w resorcie może być manifestacją polityczną i swego rodzaju odwetem na Polsce. W jego opinii Andriejew nie mógł podjąć decyzji o nieprzybyciu do polskiego MSZ samodzielnie. - To nie była jego decyzja, musiał to konsultować z centralą w Moskwie, ze swoimi zwierzchnikami - zaznaczył.