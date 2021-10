Ambasador Krzysztof Krajewski w Kaliningradzie. Rozmowy o perspektywach współpracy transgranicznej

Ambasador rozmawia w Kaliningradzie o perspektywach współpracy transgranicznej

- Podkreśliłem, że oczekujemy na decyzję władz rosyjskich o włączeniu Polski na listę państw Unii Europejskiej, których obywatele, bez względu na powód przyjazdu, będą mogli się ubiegać o swobodny wjazd do Federacji Rosyjskiej. Zwróciłem uwagę, że konsulat generalny RP w Kaliningradzie jest gotów wydawać w trybie naturalnym, zgodnie z obowiązującymi zasadami, wizy dla obywateli rosyjskich, którzy są ogromnie zainteresowani podróżami do Polski - relacjonował dyplomata.

- Byłem bardzo szczęśliwy, słysząc, jak dobrze rozwijają się te relacje przygraniczne, jak do tej pory te wizyty po obu stronach - przedstawicieli władz polskich i rosyjskich - były dobrze postrzegane - relacjonował. Wspomniał, że uczestniczył w Kaliningradzie we mszy, na której byli wyłącznie Rosjanie, a gdy został przedstawiony jako ambasador RP, reakcją były oklaski. Było to "ogromnie wzruszające" i "też pokazuje, jaki jest stosunek do naszego kraju" - powiedział dyplomata.