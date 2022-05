Ponomariow: Wstydzę się za Rosję. Sam za długo milczałem

Dodał, że od samego początku prezydentury Putina "nie miał do niego zaufania". - Widać było, że to, co robił wtedy, w konsekwencji może doprowadzić do tego, co mamy teraz. Ale sądzę, że, tak jak wielu ludzi, jestem chory od tego, co narobiła władza putinowska. Nie przypuszczałem, że on naprawdę to zrobi. Wejście na Ukrainę w tak barbarzyński sposób jest wbrew rozsądkowi - podkreślił.