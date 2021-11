Wyprzedzał na podwójnej ciągłej i na pasach, tuż przed pieszym na przejściu. Nagrał go inny kierowca, znalazła policja

czytaj dalej

Francuzi zachowali się nieuczciwie - oznajmiła szefowa brytyjskiej dyplomacji Liz Truss, odnosząc się do sporu Wielkiej Brytanii z Francją dotyczącego prawa do połowów wokół wyspy Jersey. Truss wyznaczyła Francji 48-godzinne ultimatum na rozwiązanie sporu. Po upłynięciu tego czasu Wielka Brytania - jak zapowiedziała minister - podejmie kroki prawne. Francja zagroziła wcześniej, że może zablokować niektóre porty dla brytyjskich kutrów, zaostrzyć kontrole celne i sanitarne brytyjskich łodzi i ciężarówek, a także odciąć dostawy prądu do Jersey.