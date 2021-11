Dostawca przywiózł jedzenie, został uwięziony w garażu. "Grozili przedmiotem przypominającym broń i szczuli psem"

czytaj dalej

- Warszawskie szpitale, głównie zarządzane przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, nie chcą raportować informacji o wolnych miejscach - powiedział we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zaapelował do prezydenta stolicy o reakcję w tej sprawie. Do sprawy bardzo szybko odniosła się zastępczyni Rafała Trzaskowskiego – Renata Kaznowska, która z kolei zaapelowała do przedstawiciela resortu: o rozsądek.