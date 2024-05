Romanowski i Bochenek na nowych taśmach. "Łatwiej kijek pocienkować, niż go pogrubasić"

We wtorek w mediach pojawiły się kolejne taśmy związane z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Portal Onet opublikował zapis rozmowy byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego z posłem PiS Rafałem Bochenkiem. Rozmowa dotyczy możliwość sfinansowania zakupu pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej ze środków funduszu.

Media, w tym tvn24.pl, od ubiegłego tygodnia publikują taśmy, które w ostatnich dwóch latach zarejestrował Tomasz Mraz - były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dotyczą funkcjonowania właśnie tego funduszu.

Mraz jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w przyznawaniu milionowych dotacji z funduszu, określanym jako "główny świadek" w sprawie, który "sypie ziobrystów". Zbigniew Ziobro i jego zaplecze z Suwerennej Polski przez lata kierowało resortem sprawiedliwości i samym Funduszem Sprawiedliwości.

Nowe taśmy. Rozmowa Bochenka z Romanowskim

We wtorek kolejne taśmy opublikował Onet. Chodzi o rozmowę posła PiS Rafała Bochenka i byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Bochenek, obecnie rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, pytał Romanowskiego o możliwość sfinansowania zakupu pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jak ustalił Onet, rozmowa była nagrana w 2021 lub 2022 roku. "Romanowski nie włączył trybu głośnomówiącego, więc większość nagrania to wypowiadane przez niego kwestie. Jednak na samym początku głos Bochenka jest dość wyraźnie słyszalny tak jak wypowiadane przez niego zdania" - pisze portal.

Poniżej zamieszczamy zapis rozmowy cytowanej przez Onet:

Marcin Romanowski: Rafał Bochenek… Szybko odbiorę. Cześć Rafale! Rafał Bochenek: À propos Funduszu Sprawiedliwości. Czy wy realizujecie jakieś wsparcie za pośrednictwem funduszu dla OSP (Ochotniczych Straży Pożarnych - red.)? Marcin Romanowski: Wiesz co, w tym roku będziemy, ale (niezrozumiałe).

Rafał Bochenek: (niezrozumiałe).

Marcin Romanowski: Tak, wiesz, środki chyba będą niestety mniej więcej w tej wielkości co w zeszłym roku. No to mało było. W skali kraju to było 10 milionów, nie, więc nie jest jakieś powalające [niezrozumiałe]. Tak to wygląda, nie? Wiesz co, ja powiem w ten sposób. Niech ludzie po prostu składają wnioski i tyle. Rafał Bochenek: (niezrozumiałe).

Marcin Romanowski: Wiesz co, nie wiem, czy będziemy w ogóle ogłaszać nabór. Będziemy najprawdopodobniej działać na podstawie obecnego programu, który jest ogłoszony. Natomiast nawet jeżeli ogłosimy nabór [niezrozumiałe] na cały kraj, tak już mówiąc brutalnie. (niezrozumiałe)

Rafał Bochenek: (niezrozumiałe)

Marcin Romanowski: Tak. No dokładnie, dokładnie, dokładnie.

Rafał Bochenek: (niezrozumiałe)

Marcin Romanowski: Czyli montaż (finansowy - red.) tak? Jakiś?

Rafał Bochenek: (niezrozumiałe)

Marcin Romanowski: Tak, tak, tak. Wiesz co, tylko jedna informacja ważna, która zazwyczaj jest problemem przy montażach, czy może być. Mianowicie, my dajemy tylko dla jednostek finansów publicznych, czyli na gminę i to gmina musi kupić ten samochód. I już mówiąc tak kolokwialnie, cała kasa z montażu, czyli z tych innych źródeł, też musi być na gminę.

Rafał Bochenek: (niezrozumiałe)

Marcin Romanowski: Tak, tak. Tylko to, co jest ograniczeniem, to nie może być tak, że część tych pieniędzy jest na OSP, która jest, no na zasadzie stowarzyszenia działa, a część jest na gminę. Bo często tak jest, że gdzieś tam na przykład na MSW dostaje czy tam z NFOŚ-u czy WFOŚ-u dostaje (niezrozumiałe) jednostka. My tego nie możemy robić. Natomiast te inne podmioty mogą robić i na gminę, i na OSP, więc jakby dochodziło do tego montażu, to musiałoby to być w takim kształcie.

Jak zaznacza Onet, "z kontekstu rozmowy wynika, że w tym momencie Rafał Bochenek pyta o kwotę, o jaką gmina mogłaby się starać".

Rafał Bochenek: (niezrozumiałe)

Marcin Romanowski: Tak, wiesz… Powiem w ten sposób. Dokładnie, dokładnie, dokładnie.

Rafał Bochenek: (niezrozumiałe)

Marcin Romanowski: Wiesz, no to napiszcie na stówę, a najwyżej łatwiej kijek pocienkować, niż go pogrubasić.

Rafał Bochenek: (niezrozumiałe)

Marcin Romanowski: Tak, dokładnie, dokładnie. Tam się nic nie zmieniło. Program jest ciągle ten sam. I działamy. Jak coś. No, jesteśmy w kontakcie. Tak, oczywiście. Tak, tak, tak. No trzymaj się, cześć, cześć.

Wozy strażackie za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości

W trakcie kampanii wyborczej przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi politycy Zjednoczonej Prawicy chętnie odwiedzali strażaków OSP i uczestniczyli w przekazywaniu sprzętu, w tym wozów strażackich, chętnie się przy tym fotografując. Datki ze środków płynęły do tych jednostek, które znajdowały się w okręgach wyborczych polityków Zjednoczonej Prawicy.

"Ze zgromadzonych informacji wynika, że często podczas oficjalnych uroczystości przekazania sprzętu lub środków oraz poświęconych temu konferencji prasowych, ich gośćmi byli politycy ówczesnego kierownictwa resortu sprawiedliwości" - napisało w raporcie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Z analizy i oceny resortu wynika, że istnieje prawdopodobieństwo powiązania środków z funduszu z okręgami wyborczymi, gdzie kandydatami byli między innymi członkowie rządu PiS, głównie z Solidarnej Polski (później Suwerennej Polski). MS opublikowało interaktywną mapę przepływu środków z funduszu w latach 2019-2023.

W założeniu środki z Funduszu Sprawiedliwości miały trafiać na wsparcie ofiar przestępstw i ich bliskich oraz przeciwdziałanie przyczynom przestępczości.

Jak przypomina Onet, Rafał Bochenek wielokrotnie w ostatnich latach informował w mediach społecznościowych o przekazaniu sprzętu strażakom z OSP w Małopolsce, skąd pochodzi.

