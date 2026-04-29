Polska

Roman Imielski o Andrzeju Poczobucie: nigdy nie ugiął karku

|
Andrzej Poczobut
Roman Imielski, "Gazeta Wyborcza": Andrzej Poczobut to człowiek, który nigdy nie ugiął karku
Źródło: TVN24
Jeśli używamy tak górnolotnych czasami słów, jak człowiek niezłomny, człowiek zasad, to jest to Andrzej Poczobut. Naprawdę, wierzcie mi państwo - mówił na antenie TVN24 Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej". Opowiedział też, o czym rozmawiali we wtorek po uwolnieniu dziennikarza.

Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, przebywał w więzieniu od 2021 roku. We wtorek na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie "pięciu za pięciu", w ramach której władze w Mińsku zwolniły trzech Polaków i dwóch obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Poczobut. Opuścił więzienie po 1860 dniach.

Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" opisał na antenie TVN24, że był poruszony, gdy udało mu się go zobaczyć podczas połączenia wideo w drodze z granicy. Przyznał, że moment był niezwykle wruszający z uwagi na łączącą ich 20-letnią przyjaźń. "Zobaczyłem jedną trzecią Andrzeja, którego znam sprzed 2021 roku" - mówił w TVN24. "Straszliwie został wyniszczony podczas tych 1860 dni, które spędził za kratkami".

Poczobut o powrocie na Białoruś

- Miałem łzy w oczach, pytałem: Andrzej, to naprawdę Ty? Bo nie mogę w to uwierzyć - relacjonował rozmowę Imielski. Dodał, że Poczobut - jako osoba pozytywnie nastawiona do życia - "śmieszkował sobie", że "nie jest tak źle" i "najważniejsze, że ma paszport białoruski, którego mu nie odebrano", bo "on za chwilę będzie wracał na Białoruś". Imielski zapytał, czy "mówi to serio". - Tak, tak, mówię serio. Tam są ludzie, którzy mnie potrzebują, którzy mnie wspierali. Którzy ze mną walczyli o prawa mniejszości polskiej i standardy demokratyczne na Białorusi - odpowiedział mu Poczobut. - Cały czas się uśmiechał - relacjonował Imielski.

Opisał Poczobuta w TVN24 jako człowieka pozytywnie nastawionego do życia i "widzącego szklankę do połowy pełną". - Była to krótka, kilkuminutowa rozmowa, ale niezwykle dla mnie ważna - podkreślił Imielski. - Najważniejsze, że jest w Polsce, najważniejsze, że jest już z rodziną - dodał zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej".

- Jeśli używamy tak górnolotnych czasami słów, jak człowiek niezłomny, człowiek zasad, to jest to Andrzej Poczobut, naprawdę, wierzcie mi państwo - mówił Imielski w TVN24. - To jest człowiek, który nigdy nie ugiął karku. Wielokrotnie w ciągu ostatnich kilkunastu lat proponowaliśmy mu wyjazd z Białorusi wraz z rodziną do Polski, on zawsze odmawiał. Tak samo, jak zawsze odmawiał przyjęcia polskiego obywatelstwa. I zawsze mówił: "ja jestem oczywiście Polakiem, ale jestem białoruskim Polakiem. Jestem lojalnym obywatelem państwa Białoruś" - relacjonował redaktor. Imielski podkreślał, że marzeniem Poczobuta jest Białoruś demokratyczna, wolna, niezależna, proeuropejska, a najlepiej w UE. - On naprawdę w to głęboko wierzy - mówił na antenie naszej stacji.

Jak mierzył się z tym, że jego działania narażały nie tylko jego, ale i rodzinę? "Trzeba poświęceń w takiej walce, jaką toczymy z reżimem Aleksandra Łukaszenki. Muszą być naoczni świadkowie tego, co się tam dzieje. Ja nie mógłbym sobie spojrzeć w twarz rano w lustrze, gdybym wyjechał z Białorusi. Czułbym się jako uciekinier i przede wszystkim jako przegrany, że ludzie Łukaszenki ze mną wygrali" - cytował słowa Poczobuta Imielski.

Andrzej Poczobut miał otrzymywać podczas pobytu w więzieniu klarowne propozycje od reżimu, by "publicznie ukorzyć się przed Łukaszenką i wyjechać z kraju". - Zawsze te propozycje odrzucał - podkreślił Imielski.

Obecnie Andrzej Poczobut przechodzi badania w szpitalu, jest przy nim żona. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska opublikowała w mediach społecznościowych ich zdjęcie.

Andrzej Poczobut z żoną w warszawskim szpitalu
