Giertych: Zbigniew Ziobro przegrał ze mną w sądzie. Wygrałem 15 do zera

Do wpisu dołączył link do nagrania zamieszczonego na YouTubie, zatytułowanego "Znów wygrałem z Ziobro". - Dzisiaj, przed chwilą właściwie, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok nakazujący prokuraturze zapłacić 20 tysięcy złotych za niesłuszne i nielegalne zatrzymanie mnie trzy lata temu. Dokładnie trzy lata temu, 15 października, zostałem zatrzymany na schodach Sądu Okręgowego w Warszawie. Sądy już wcześniej uznały to zatrzymanie za nielegalne i niezasadne, i dzisiaj zapadł wyrok zasądzający 20 tysięcy - mówi na nagraniu Giertych.

Mecenas i kandydat KO do Sejmu wyznał, że wyrok jest dla niego "w pewien sposób symboliczny", bo "w pewien sposób zamyka klamrą 15 orzeczeń", w których wygrał z państwem PiS w tej sprawie. - To jest 15. orzeczenie. 15 do zera wygrałem. I to nie jest akurat przytyk do powszechnego przydomku prokuratora generalnego, tylko po prostu nie wygrali ze mną ani jednej sprawy - podkreśla Giertych.