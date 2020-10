Są zarzuty dla Romana Giertycha

Roman Giertych trafił do szpitala

Jednak w czwartek wieczorem Giertych zemdlał podczas przeszukania jego willi w Józefowie. Został wyniesiony nieprzytomny z domu do karetki. Trafił do szpitala, o czym poinformowała jego córka Maria Giertych.

Opinia lekarska

Są zarzuty

Zarzuty dotyczą przywłaszczenia środków spółki Polnord oraz wyrządzenia spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także prania brudnych pieniędzy. Grozi za to kara do 10 lat więzienia.

"Wiem, że jest z nim bardzo utrudniony kontakt"

Mówił także o ograniczeniach czasowych dotyczących działania śledczych w sprawie Giertycha. - Jeżeli prokuratura chce go aresztować, to musi w ciągu 48 godzin postawić mu zarzuty i go przesłuchać. Wówczas składa wniosek w tej sprawie do sądu, który ma dodatkowe 24 godziny na podjęcie decyzji. W związku z tym w takiej sytuacji zatrzymanie może przedłużyć się do 72 godzin - wskazuje.