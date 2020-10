Mecenas Roman Giertych zadzwonił do mnie dzień przed swoim zatrzymaniem i powiedział, że w związku z przygotowywaną obroną pana Leszka Czarneckiego znalazł fragmenty, które bardzo obciążają w tej sprawie jedną z najważniejszych osób w państwie - mówił w TVN24 mecenas Jacek Dubois. Ocenił, że "władza chce się dowiedzieć, czym dysponuje ten człowiek". Obrońca Romana Giertycha mecenas Jakub Wende przekazał zaś, że zabezpieczone przez CBA po przeszukaniu domu rzeczy "zostały zapieczętowane i zostaną przekazane do sądu, który zdecyduje, czy prokuratura może z nich korzystać".

Podczas przeszukania jego willi w Józefowie, adwokat zemdlał. Został wyniesiony nieprzytomny z domu do karetki na noszach. Trafił do szpitala, o czym poinformowała jego córka Maria Giertych.

"Mamy do czynienia przede wszystkim z procesem politycznym"

- Ostatnią wiadomość mam z Tweetów, które zamieściła jego żona Barbara. Te wiadomości są niepokojące, że ten stan jest dużo gorszy niż starają się to przedstawić funkcjonariusze CBA – mówił mecenas Jacek Dubois. Podkreślał, że są oni odpowiedzialni za mecenasa od momentu zatrzymania. - Za to, że on wylądował w szpitalu i być może w tej chwili zagrożone jest jego życie, oni ponoszą całkowitą odpowiedzialność – wskazywał mecenas. Jego zdaniem funkcjonariusze "próbują tę sprawę medialnie bagatelizować".

Jak wyjaśniał gość TVN24, "Roman Giertych jest osobą zatrzymaną, ma być dowieziony do prokuratury, gdzie najprawdopodobniej prokurator chce mu postawić (zarzuty)". – Dla mnie jest oczywiste, że mamy do czynienia przede wszystkim z procesem politycznym – powiedział Dubois.

"Znalazł fragmenty, które bardzo obciążają w tej sprawie jedną z najważniejszych osób w państwie"

- On się z tego śmiał, bo wychodził z założenia, że jest osobą absolutnie czystą, której nie można zgodnie z prawem zaatakować – mówił Dubois. - Zadzwonił do mnie dzień przed swoim zatrzymaniem i powiedział, że w związku z przygotowywaną obroną pana Leszka Czarneckiego znalazł fragmenty, które bardzo obciążają w tej sprawie jedną z najważniejszych osób w państwie – mówił dalej mecenas. Jak zauważył, Giertych "dzień później został zatrzymamy".

- Dla mnie jest to sprawa o charakterze politycznym, bo jest to próba zamknięcia ust obrońcy, jest to próba uniemożliwienia panu Czarneckiemu realnej obrony, ale także jest to próba wejścia w tajemnicę adwokacką. Proszę pamiętać, że Roman Giertych jest adwokatem Donalda Tuska, jest adwokatem pana (Geralda – red.) Birgfellnera, który oskarża (prezesa PiS, wicepremiera – red.) Jarosława Kaczyńskiego – mówił gość TVN24, nawiązując do sprawy spółki Srebrna i tak zwanych "taśm Kaczyńskiego".